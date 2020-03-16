Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по противодействию распространения коронавируса в понедельник, 16 марта.

Накануне сообщалось, что число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигает 63. Таким образом, количество инфицированных за сутки увеличилось на 30 человек.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших <...>. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — цитирует ее слова ТАСС.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (есть в распоряжении «Известий), 20 случаев заражения было зарегистрировано в Москве, 1 случай — в Московской области по 3 случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 1 случаю в Кировской области, Пермском крае и Республике Коми.

В результате эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария).

Все пациенты находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали, сейчас ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.

«Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала вице-премьер.

Созданные тест-системы будут отправлены во все российские регионы, которые будут готовы их принять для лабораторной работы, а также использовать методы, «не предполагающие выделение возбудителя».

Голикова подчеркнула, что всем регионам необходимо провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что россияне будут получать онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом в стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.