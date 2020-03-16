Власти Чехии призвали граждан не выходить из дома без защиты лица

Министерство внутренних дел Чехии обратилось к жителям страны с призывом не выходить на улицу без защиты лица. Об этом ведомство написало в Twitter в понедельник, 16 марта.

«Любая защита лучше, чем никакая. Если у вас ее нет, пожалуйста, оставайтесь дома!» — сказано в сообщении.

В понедельник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ввел в стране общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Теперь жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медучреждений, а также чтобы купить продукты или ухаживать за родственниками.

В Чехии на данный момент подтверждено 293 случая заражения коронавирусом. Еще около 5 тыс. человек находятся в изоляции.

13 марта правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.