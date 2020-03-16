Архитектор театра Арчимбольди умер от коронавируса в Италии

Итальянский архитектор Витторио Греготти, создавший в том числе миланский театр Арчимбольди, скончался от коронавируса на 93-м году жизни. Об этом сообщило издание Corriere della sera.

Греготти умер утром в воскресенье, 15 марта, в миланской больнице. Его супруга Марина Мацца находится в этом же медицинском учреждении.

Мэр Милана Беппе Сала заявил, что нынешний облик города — во многом заслуга Греготти.

«Спасибо за всё», — говорится в его некрологе.

Греготти окончил Миланский технический университет в 1952 году. В середине 1960-х выпустил книгу «Теория архитектуры», в которой сформулировал принципы итальянского неорационализма. Его студия Gregotti Associati International создала культурный центр Белем в Лиссабоне, театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс. Последним проектом архитектора стало превращение бывшей фабрики в Фоллонике в театр в 2012 году.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли 6526 человек. В Италии по состоянию на 16 марта заразились более 24,7 тыс. человек, умерли 1809 человек.