Прямой эфир
Сюжет:

Архитектор театра Арчимбольди умер от коронавируса в Италии

0
Фото: corriere.it
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский архитектор Витторио Греготти, создавший в том числе миланский театр Арчимбольди, скончался от коронавируса на 93-м году жизни. Об этом сообщило издание Corriere della sera.

Один на всех: коронавирус не щадит ни простых людей, ни знаменитостей
Среди заболевших COVID-2019 — звезды Голливуда и известные политики

Греготти умер утром в воскресенье, 15 марта, в миланской больнице. Его супруга Марина Мацца находится в этом же медицинском учреждении.

Мэр Милана Беппе Сала заявил, что нынешний облик города — во многом заслуга Греготти.

«Спасибо за всё», — говорится в его некрологе.

Греготти окончил Миланский технический университет в 1952 году. В середине 1960-х выпустил книгу «Теория архитектуры», в которой сформулировал принципы итальянского неорационализма. Его студия Gregotti Associati International создала культурный центр Белем в Лиссабоне, театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс. Последним проектом архитектора стало превращение бывшей фабрики в Фоллонике в театр в 2012 году.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли 6526 человек. В Италии по состоянию на 16 марта заразились более 24,7 тыс. человек, умерли 1809 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
В Японии нашли коронавирус у прибывшего из Италии через РФ мужчины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020