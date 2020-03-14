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В Японии нашли коронавирус у прибывшего из Италии через РФ мужчины

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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У мужчины, который вернулся в Японию из Италии через Россию, обнаружили новый тип коронавируса SARS-COV-2. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, телекомпания Asahi со ссылкой на японское министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Отмечается, что заболевшему двадцать лет, он прибыл в токийский аэропорт Нарита 13 марта.

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Его направили в больницу префектуры Тиба. Подробности передвижений мужчины по России не сообщаются.

По данным ведомства, это второй случай коронавируса у прибывших в Японию из Италии.

Ранее, 8 марта, японские СМИ сообщили о зараженном коронавирусом гражданине, который пошел в бар распространять инфекцию. Он посетил два бара и незадолго до ухода сообщил персоналу, что у него пневмония COVID-2019, вызванная SARS-COV-2. Полиция задержала нарушителя и отправила в больницу. Инцидент произошел в городе Гамагори в префектуре Айти.

По данным всемирной организации здравоохранения на 14 марта, в Японии зарегистрировано 716 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.

В начале марта японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото заявила, что государство продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, поскольку отмена или перенос соревнований из-за SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов. Однако позже СМИ со ссылкой на источник в национальном Олимпийском комитете Греции сообщили, что решения, связанные с проведением ОИ-2020 в Токио, примут в мае.

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