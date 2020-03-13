Олимпийское спокойствие: европейские страны хотят поехать на Игры-2020

Объединение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) не рассматривает вариант отказа от участия в Играх-2020 в Токио на фоне пандемии коронавируса. Никто из 50 членов организации не направлял уведомлений о пропуске главных соревнований четырехлетия. Об этом «Известиям» заявила представитель пресс-службы ЕОК Донателла дель Гаудио.

Пока в организации следят за ситуацией и ждут позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Сейчас по всему миру идет массовая отмена спортивных мероприятий, намеченных на весну этого года.

— Сейчас, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы рекомендовать национальным олимпийским комитетам не посещать Игры в Токио, — пояснила «Известиям» Донателла дель Гаудио. — Но внимательно следим за сообщениями ВОЗ, потому что наша главная забота — здоровье спортсменов. Из НОКов (национальных олимпийских комитетов. — «Известия), входящих в нашу организацию, никто не уведомил нас о решении пропустить эти летние Игры из-за инфекционных опасений.

Ранее губернатор Токио Коике Юрико полностью исключила вероятность отмены Олимпиады в столице Японии. Член Оргкомитета Игр Харуюки Такахаши допустил перенос соревнований на один или два года.

— В случае переноса Олимпиады на более поздние сроки спортсмены столкнутся с крайне неблагоприятной ситуацией, но НОКи смогут адаптироваться к новому варианту календаря, — считает Донателла дель Гаудио.

На сегодняшний день уже отменены ЧМ по фигурному катанию в Монреале, юниорский чемпионат мира по хоккею в Мичигане, досрочно завершились некоторые европейские национальные первенства по футболу и хоккею, а также несколько этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Приостановлены на разные сроки чемпионаты Англии, Италии, Испании, Германии по футболу, Лига чемпионов и Лига Европы, игры НХЛ, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), баскетбольных Евролиги и Единой лиги и многие другие. Значительная часть матчей чемпионата России по футболу и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет без зрителей. С высокой долей вероятности отменят или перенесут майский чемпионат мира по хоккею в Швейцарии и июньский чемпионат Европы по футболу.

— Не так давно проходила информация, что вопрос насчет ближайшей Олимпиады будут решать ближе к маю, поэтому сейчас бессмысленно давать прогнозы, — сказал «Известиям» член МОКа и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Еще неизвестно, как далеко продвинется вирус. Хотя ясно, что ситуация серьезная, раз весь мир в панике и испытывает опасения.

По оценке японских финансистов, возможные убытки страны в случае окончательной отмены Олимпиады составят $75 млрд. А ВВП сократится на 1,4% в год.