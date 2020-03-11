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В Японии назвали возможные сроки проведения ОИ в случае переноса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В связи с распространением нового типа коронавируса Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

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Перенос мероприятия менее чем до года будет очень проблематичным, так как в этом случае Игры пройдут одновременно с другими значимыми международными соревнованиями, отметил спортивный чиновник. Проще будет перенести Олимпиаду на два года, считает Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят», — заявил Такахаши в интервью газете.

5 марта японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото заявила, что Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов.

Ранее министр допустила, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии могут быть перенесены с летних месяцев на конец года.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал также премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

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