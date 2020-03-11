Без коронавируса в голове: эпидемия не пугает российских боксеров

Массовая отмена крупных спортивных соревнований из-за эпидемии коронавируса прокатилась по миру. Правда, COVID-19 пока никак не повлиял на отборочные турниры к летним Олимпийским играм в Токио, которые должны пройти в конце июля — начале августа. Вчера на соревнования в Лондоне вылетели российские боксеры.

Состязания в столице Великобритании — одно из немногих спортивных мероприятий, отмену или перенос которого не рассматривали. Европейская квалификация на Олимпиаду-2020 стартует в пятницу, 13 марта, и продлится десять дней. В Лондоне разыграют путевки на Игры в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин. Российская сборная рассчитывает добиться представительства во всех 13 категориях.

— Все наши участники готовы бороться за олимпийские лицензии, а потом уже претендовать на золотые медали на самих Играх, — заявил главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. — У нас сильная команда, а Федерация бокса России предоставила нам все условия для подготовки, за что хочу отдельно ее поблагодарить. Да, сейчас много говорят о коронавирусе, но у нас противопоказаний нет, и мы намерены ехать и сражаться за самые высокие места.

Безопасный отбор

Уверенно чувствуют себя и сами боксеры, которые отмечают, что паники в команде из-за возможной эпидемии нет. Все рады, что ситуация с постоянными отменами или переносами соревнований пока не коснулась их вида спорта.

— Надеюсь, что проблем из-за коронавируса не будет, — поделился с «Известиями» чемпион мира – 2019 Муслим Гаджимагомедов. — Рассчитываю, что всех участников европейского отбора эта тема обойдет стороной, и мы все в честном бою поборемся за путевки на Олимпиаду. Как скажет доктор, так и будем защищаться от инфекции. Нам, естественно, сказали почаще мыть руки, а больше пока ничего не советовали.

В частности, никто в российской команде не отказался от рукопожатий, как это сделали некоторые западные чиновники и политики. При этом боксеры готовы к возможному карантину, если его предстоит пройти во время их пребывания в Лондоне или после возвращения из Великобритании в Россию.

— Мы все проверены и здоровы, так что всё нормально, здороваемся друг с другом, как и прежде, — подчеркнул Виктор Фархутдинов. — Готовы ехать и сражаться. Тем более что никаких запретов нет. Если после отбора в Лондоне будет карантин, мы его выдержим. Особенно на фоне побед и успехов, которых хотим добиться.

По словам руководителей женской и мужской команд, медицинский штаб делает всё, чтобы исключить возможность заражения спортсменов коронавирусом.

— Наше руководство не препятствует тому, чтобы мы поехали на отборочный турнир, а все необходимые меры предосторожности предприняты, — отметил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. — Каждый член команды проинструктирован, как себя вести в данной ситуации. С нами едут доктора и психологи. И есть понимание, как действовать в сложившейся обстановке.

За российский флаг

Оргкомитет Олимпиады в Токио пока отрицает вероятность отмены Игр, но не исключает их переноса на более поздний срок в пределах 2020 года. При этом некоторые СМИ отмечают, что возможно проведение соревнований без зрителей.

Впрочем, для наших спортсменов проблемы коронавирусом не исчерпываются. Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) они рискуют поехать в столицу Японии под нейтральным флагом. А Федерация бокса России еще в конце прошлого года жестко заявила, что атлеты, которые с ней связаны, не намерены выступать без символики страны. Сейчас в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) готовится процесс, на котором будет рассмотрена апелляция российского спорта по поводу санкций. Пока неизвестно, в какие сроки стоит ожидать вердикта.

— Честно говоря, я пока об этом не думал, — добавил Муслим Гаджимагомедов. — Сейчас главное — завоевать путевку в Токио, а затем уже размышлять, на каких условиях там выступать. Борьба в Лондоне будет серьезной. Есть сильные конкуренты вроде призера последних Европейских игр британца Шевона Кларка. Надо сначала обыграть их, а потом думать об Играх. Хотя, конечно, хочется на них поехать под российским флагом, выступать под символикой своей страны и при вручении медалей слышать родной гимн. Но будем принимать решение по ситуации.

На олимпийский отбор среди мужчин отправились Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

В составе женской сборной России за олимпийские лицензии поборются Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Земфира Магомедалиева (до 75 кг).

Среди спортсменов есть четыре чемпиона мира прошлого года. Замковой, Бакши и Гаджимагомедов выиграли золото мужского первенства планеты в Екатеринбурге. А на счету Магомедалиевой две победы на ЧМ. Последняя случилась в 2019 году в Улан-Удэ.