Королевский прием: Фьюри уничтожил Уайлдера и забрал пояс WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри нанес поражение Деонтею Уайлдеру — первое в карьере американца. Цыганский Король уничтожил на ринге своего оппонента, команда соперника была вынуждена капитулировать. Таким образом, Фьюри отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира по версии WBC, которым американец владел с 2015 года, успешно защитив его 10 раз подряд. Трансляцию ярчайшего поединка можно было увидеть только на телеканале РЕН ТВ.

Выше пояса

Встречу этих двух тяжеловесов без преувеличения можно назвать эпохальной . На ринге были не просто отличные спортсмены, но и культовые личности. Уайлдер и Фьюри — две персоны, которые готовы показывать шоу, и именно из-за этого к ним приковано внимание миллионов зрителей. Так что бой-реванш был обречен на успех. Как минимум коммерческий.

C1 Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри на процедуре взвешивания Фото: REUTERS/Steve Marcus

Когда становится известно, что состоится реванш двух непобежденных боксеров, кажется, где-то допущена ошибка. Но всё не так просто: в 2018 году первая встреча Фьюри и Уайлдера решением судей завершилась ничьей. По сути, никто не проиграл, но осадок остался. Поэтому для боксеров было принципиально важно во второй схватке доказать свою состоятельность.

C2 Уайлдер и Фьюри на пресс-конференции Фото: REUTERS/Steve Marcus

Фьюри и Уайлдер отлично подогрели публику задолго до выхода на ринг. Британец вообще большой мастер провокаций. Вот и на этот раз он сработал на ура. Во время традиционной дуэли взглядов наговорил Деонтею много нелицеприятных слов, упомянув в негативном контексте его мать. В итоге всё переросло в потасовку, но обошлось легкими толчками с обеих сторон. Уайлдер напомнил своему визави о его «кокаиновом» прошлом. Цыганский Король отнекивался и назвал эти нападки чушью. В общем, предматчевая атмосфера была очень горячей.

Абсолютная монархия

Фьюри вышел на ринг первым. На голове британца красовалась корона, он был укутан в красную мантию. Это выглядело внушительно ровно до того момента, пока на арене не появился Уайлдер в невероятном костюме. Американец облачился в «броню» черного цвета, которая покрыла весь его корпус и закрыла голову. Это напоминало футуристический костюм короля киберпанка. Как будто Уайлдер немного передразнивал своего оппонента. На маске Бронзового Бомбардировщика вокруг глаз сделали подсветку, и всё это выглядело устрашающе. Казалось, американцу придется потратить кучу времени, чтобы избавиться от облачения, но уже через 20 секунд он был готов к схватке.

С3 Тайсон Фьюри перед боем Фото: REUTERS/Steve Marcus

Очень часто важнейшие бои стартуют с того, что боксеры примеряются друг к другу. Но в этом случае спортсмены хорошо знакомы и начали поединок без раскачки. С первых же раундов оба не стеснялись идти в атаку . Фьюри и Уайлдер поочередно выбрасывали мощные удары, некоторые приходились в цель. Тайсон после своих ударов нередко старался сразу уйти в клинч, чтобы попытаться избежать ответной атаки визави, так что у рефери было много работы.

С4 Деонтей Уайлдер перед боем Фото: REUTERS/USA Today Sports/Joe Camporeale

Уже в третьем раунде случилась сенсация. В концовке трехминутки британец отправил американца в нокдаун. Уайлдер встал как будто без особых усилий, но последние 20 секунд на ринге до гонга оказались для него тяжелыми. Четвертый раунд прошел опять под диктовку британца. Казалось, что Бомбардировщик всё еще не отошел от ударов Фьюри. В пятом — мощная атака продолжилась. Британец еще раз положил на лопатки оппонента, причем через удар в корпус. После второго нокдауна ноги американца начали подкашиваться, он еле передвигался по рингу. Фьюри продолжил прессовать Уайлдера, американец выглядел убитым и ничего не предлагал в ответ. Цыганский Король просто запирал противника в углу и наносил удар за ударом.

— После третьего и четвертого раундов Деонтей резко пошел на спад, — сказал «Известиям» российский боксер Григорий Дрозд. — Было видно, что Уайлдер плохо готов функционально, нокдаун сильно подкосил его, ноги стали ватными. Он с самого начала выглядел каким-то тяжелым и уставшим по сравнению с Фьюри.

C5 Фото: REUTERS/Steve Marcus

К концу шестого раунда голова американца была уже прилично окровавлена. В момент одного из клинчей Фьюри зачем-то начал облизывать шею Уайлдера. Как будто пытался попробовать на вкус пролитую кровь. Выглядело это не очень приятно, хотя наверняка было одним из трюков, чтобы вывести оппонента из себя. В седьмом раунде Фьюри довел свое преимущество до апогея. Британец в очередной раз зажал американца в углу, нанося один мощный удар за другим . Рефери решил, что дальше продолжать поединок нет смысла. Взгляд Уайлдера был затуманен. Цыганский Король вскинул руки вверх, а его противник, конечно, начал спорить и утверждать, что был готов продолжать. Однако уже после окончания встречи стало понятно, что решение преждевременно закончить бой шло от команды американца. Его тренер бросил на ринг белое полотенце — символ капитуляции. Победа британца была безусловной и абсолютно уверенной. Таким образом, Фьюри сохранил за собой пояс по версии журнала The Ring и забрал у Уайлдера титул чемпиона мира по версии WBC.

— Это был классный бой, — резюмировал Григорий Дрозд. — Как бы ни любили Фьюри, но вряд ли кто-то ожидал именно такого накала и такой уверенной победы британца. Тайсон отлично сработал и добился своей цели. Думаю, угол Уайлдера поступил абсолютно правильно, выбросив полотенце. Они понимали, что дальнейшее продолжение боя может привести к тяжелому нокауту. Вероятно, они поняли состояние Деонтея во время перерывов между раундами.

С6 Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

Финансовая подушка не даст американцу долго расстраиваться из-за поражения. Гонорары от Атлетической комиссии штата Невада — по $5 млн каждому. От организаторов поединка Уайлдер и Фьюри получат еще по $25 млн, кроме того, часть общей суммы составит процент от платных трансляций.

18 февраля Фьюри заявлял, что после победы над Уайлдером он уйдет из большого спорта, так как в мире побеждать будет уже некого. Вряд ли это заявление стоит воспринимать всерьез. В боксе, как и в других видах единоборств, многое решают деньги. Огромные контракты возвращали в игру даже самых великих атлетов. Поэтому сомнительно, что это был заключительный выход на ринг для Цыганского Короля.

С7 Тайсон Фьюри с чемпионскими поясами Фото: REUTERS/Steve Marcus

— Думаю, реванш вполне возможен, так как вокруг этой встречи в любом случае будут крутиться большие деньги, — заявил «Известиям» промоутер Алексей Васильев. — Что касается заявления о завершении карьеры, то Фьюри часто удивляет своих поклонников, и не только на ринге. Так что исключать такого развития событий не стоит. Но, мне кажется, его путь сейчас — стать абсолютным чемпионом и объединить все пояса. Уже после этого можно будет уйти в отпуск до тех пор, пока у него не появится новая цель.

Назло прогнозистам

В тот же вечер бокса состоялась встреча россиянина Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса, который печально известен тем, что стал последним соперником другого нашего боксера, Максима Дадашева . В результате их встречи летом прошлого года россиянин скончался в больнице от полученных травм.

Поединок состоялся в андеркарде боя вечера. Бой прошел все 10 раундов и завершился победой Ананяна единогласным решением судей. Это вполне можно назвать сенсацией. До начала встречи Матиас был абсолютным фаворитом. А букмекеры принимали ставки на россиянина с коэффициентом 11. После окончания поединка Петрос заявил, что посвящает победу Дадашеву и его семье.

C8 Бой Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

— Этот бой был достаточно «грязным», — пояснил «Известиям» знаменитый боксер, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев. — У Ананяна было огромное желание победить и именно это стало решающим фактором. Матиас — хороший боксер, но в самом начале поединка он несколько раз повел себя неспортивно и наносил удары ниже пояса. Он грамотно извинялся и делал вид, что это случайность. Мне кажется, это была спланированная тактика, чтобы вывести соперника из себя. Но Петрос вытерпел это, выстоял и начал забирать раунды. В итоге россиянин одержал очень достойную победу.