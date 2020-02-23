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Ананян посвятил свою победу над Матиасом погибшему боксеру Дадашеву

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Фото: REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports
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Российский боксер Петрос Ананян посвятил победу в бою с Субриэлем Матиасом трагически погибшему после боя с пуэрториканцем Максиму Дадашеву и его семье. Об этом спортсмен сообщил 23 февраля в Instagram.

Фотография из официального Instagram бойца

Победный поединок Ананяна продолжался 10 раундов. На протяжении всего турнира силы соперников оказались равны, однако из-за жесткого прессинга россиянина пуэрториканец оказался прижатым к канатам к концу седьмого раунда. Тем не менее ему удалось довести бой до конца, продержавшись еще три раунда. Победа в поединке единогласным решением судей была присуждена Ананяну. Тренер россиянина рассказал журналистам, что был рад, что его ожидания оправдались.

19 июля 2019 года после прерванного спустя 11 раундов поединка с Матиасом россиянин Максим Дадашев потерял сознание, его госпитализировали и диагностировали отек мозга. Несмотря на проведенную трепанацию черепа, 23 июля боксер скончался в больнице штата Мэриленд.

В 07:00 мск воскресенья на ринг в Лас-Вегасе выйдут участники самого долгожданного боя современности — Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Поединок боксеров-тяжеловесов будет эксклюзивно транслировать РЕН ТВ.

В 23:00 этого же дня телеканал также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.

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