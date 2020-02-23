The New Yorker назвал бой Уайлдера и Фьюри самым важным в мире бокса

Американское издание The New Yorker назвало предстоящий бой британского боксера Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера самым долгожданным событием в боксерском мире.

Согласно информации в статье, поединок тяжеловесов, который состоится в Лас-Вегасе, является одним из самых популярных после поединка Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году.

Издание отмечает, что бой Уайлдер–Фьюри является экономическим экспериментом, так как крупные телевизионные компании планируют запустить платную подписку на просмотр боя в размере $80. Во время трансляции боя Мейвезер–Пакьяо право на просмотр американской трансляции матча купили более четырех миллионов человек.

Ведущий аналитик американской спортивной медиакомпании ESPN Макс Келлерман назвал Уайдлера «самым сокрушительным нокаутирующим ударом в истории бокса». Тем временем промоутер Фьюри и ветеран американского бокса высказался о своем подопечном, как о «самом эффектном боксере из числа тех, кого знал со времен Али».

19 февраля в среду вечером на политических дебатах представителей демократической партии сенатор Эми Клобушар пошутила про бой Уайлдер–Фьюри, заявив, что кандидатам на пост президента 2020 Майклу Блумбергу и Берни Сандерсу стоит туда поехать, намекая на то, что поединок стал очень популярным событием в медиасфере.

Британец Фьюри одержал в своей карьере 29 побед и 20 из них — нокаутом. Американец Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут.

Телеканал РЕН ТВ 23 февраля в 7:00 мск в прямом эфире покажет бой Уайлдера и Фьюри. Боксеры-тяжеловесы поборются за звание чемпиона мира.

Предыдущая встреча Фьюри и Уайлдера прошла в 2018 году и закончилась вничью раздельным судейским решением.