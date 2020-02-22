Боксера арестовали перед взвешиванием Фьюри и Уайлдера

Экс-чемпиона мира по боксу Эдриена Бронера арестовали в Лас-Вегасе перед официальной процедурой взвешивания перед боем между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

По данным СМИ, Бронер пытался проникнуть внутрь комплекса MGM Grand Garden, где проходило взвешивание, но его отказывались пропускать. Ему дважды предложили самостоятельно покинуть здание, но он отказался подчиниться.

В 07:00 мск 23 февраля РЕН ТВ представит прямую трансляцию из Лас-Вегаса. Телеканал покажет противостояние боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.