Ананян одержал победу над Матиасом

Российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Во время боя Ананян проводил агрессивную тактику, которая позволила ему несколько раз прижимать соперника к канатам.

Противники обменивались прицельными ударами, и силы казались равными на протяжении всего турнира. В конце седьмого раунда был опасный момент, когда Матиас еле пришел в сознание после жесткой атаки со стороны российского бойца. По итогам десяти раундов судьи единогласно присудили победу россиянину.

Тренер Ананяна Веди Мамедов пояснил, что Матиас выбрал не самую удачную тактику, и «сам же в ней и попался». Он подчеркнул, что его подопечный выступил достойно, несмотря на прогнозы скептиков.

Петрос Ананян является 31-летним воспитанником школы бокса московского ЦСКА, мастером спорта РФ и чемпионом мира по версии IBF International (2017), выступающий в среднем весе.

Субриэль Матиас считается одним из самых мощных бойцов в Пуэрто-Рико. 12 из 15 его соперников оказались в нокауте, а остальные не смогли закончить бой по медицинским причинам.

19 июля 2019 года Матиас во время первого турнира за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе в 11-м раунде нанес смертельный удар российском бойцу Максиму Дадашеву. Российский спортсмен после поединка потерял сознание, его госпитализировали и диагностировали отек мозга. Несмотря на проведенную трепанацию черепа, боксер скончался в больнице штата Мэриленд 23 июля 2019 года.

В 07:00 мск на ринг в Лас-Вегасе выйдут участники самого долгожданного боя современности — Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Поединок боксеров-тяжеловесов будет эксклюзивно транслировать РЕН ТВ.

В 23:00 воскресенья телеканал также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.