Фьюри вышел на бой против Уайлдера в короне и мантии

Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на бой против Деонтея Уайлдера в короне и королевской мантии. Трансляцию самого ожидаемого поединка-реванша на территории России ведет телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 23 февраля.

Фьюри на массивном золотом троне вывезли к рингу несколько женщин.

Уайлдер также вышел на бой в эпатажном костюме. К рингу он прошествовал в черном одеянии, похожем на наряд Дарта Вейдера. С каждым шагом спортсмена на костюме загорались красные детали.

Встреча бойцов является самым долгожданным событием в боксерском мире. Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

До нынешней встречи Фьюри одержал в своей карьере 29 побед и 20 из них — нокаутом. Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

В 23:00 воскресенья телеканал также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.