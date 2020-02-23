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Бойцы Тарасов и Эмеев поздравили Ананяна с победой

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Фото: TASS/PA
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Боец ММА Артем Тарасов поздравил боксера Петроса Ананяна после его победы над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Лас-Вегасе. Его видеообращение 23 февраля опубликовал сайт РЕН ТВ.

Тарасов заявил, что победа россиянина является очень большой и нужной.

К поздравлениям присоединился боец UFC Рамзан Эмеев, который пожелал Ананяну больших карьерных достижений.

Бой между Ананяном и Матиасом длился 10 раундов. До седьмого раунда соперники бились на равных, пока Ананян не прижал Матиаса к канатам. Несмотря на это, поединок не был остановлен. По итогам поединка судьи единогласно присудили победу российскому боксеру.

После боя Ананян заявил, что посвящает победу своему товарищу Максиму Дадашеву, погибшему 23 июля 2019 года после боя с Матиасом. Тренер россиянина рассказал, что Матиас проиграл, потому что оказался переоцененным спортсменом.

31-летний Петрос Ананян является воспитанником школы бокса московского ЦСКА, мастером спорта РФ и чемпионом мира по версии IBF International (2017), выступает в среднем весе.

23 февраля в 7:00 мск на ринг в Лас-Вегасе выйдут участники самого долгожданного боя современности — Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Поединок боксеров-тяжеловесов будет эксклюзивно транслировать РЕН ТВ.

В 23:00 воскресенья телеканал также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.

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