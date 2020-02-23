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Боец Новосёлов рассказал о приемах для победы над Кузнецовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец смешанных единоборств и самбист Максим Новосёлов по прозвищу Шатун рассказал о своей технике ведения боя на предстоящем поединке с Игорем Кузнецовым в рамках турнира WTKF в Белоруссии.

В интервью РЕН ТВ после процедуры взвешивания в субботу, 22 февраля, Новосёлов отметил, что во время турнира ему поможет его богатый опыт из борьбы. Он добавил, что попробует применить все свои спортивные знания во время спарринга в стойке.

17 февраля Максим Новоселов рассказал, что не собирается драться долго и рассчитывает на быструю победу над соотечественником.

Боец MMA Игорь Кузнецов рассказывал СМИ ранее, что у него уже был проигрышный бой с Новосёловым в 2018 году. Спортсмен отметил, что поменял свою тактику для ведения боя, которая позволит ему обыграть соперника.

Тренер высшей категории и кандидат в мастера спорта по боксу Игорь Кузнецов и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новосёлов встретятся на ринге 23 февраля в Белоруссии.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новосёлова и Игоря Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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