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Тренер Ананяна прокомментировал победу своего подопечного над Матиасом

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Фото: REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports
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Тренер российского боксера Петроса Ананяна Вели Мамедов оценил триумфальное выступление своего подопечного против непобедимого ранее пуэрториканца Субриэля Матиаса на «пять с плюсом» и назвал последнего переоцененным спортсменом.

«Матиас слишком сильно был преувеличен перед этим боем. Не так он страшен, каким кажется. Он просто не встречал соперника подобного Ананяну», — заявил 23 февраля Мамедов РЕН ТВ.

Также он рассказал, что выбранная Матиасом тактика характеризует его как глупого спортсмена, который недооценил своего соперника.

Ранее в воскресенье по Москве (в субботу, 22 февраля по местному времени) в Лас-Вегасе состоялся бой Ананяна и Матиаса. По итогам 10 раундов судьи единогласно присудили победу российскому спортсмену. Таким образом россиянин стал первым боксером, победившим пуэрториканца.

Петрос Ананян является 31-летним воспитанником школы бокса московского ЦСКА, мастером спорта РФ и чемпионом мира по версии IBF International (2017), выступающий в среднем весе.

Субриэль Матиас — один из самых мощных бойцов в Пуэрто-Рико. 12 из 15 его соперников оказались в нокауте, а остальные не смогли закончить бой по медицинским причинам.

В июле 2019 года бой Матиаса и российского боксера Максима Дадашева закончился трагедией. Дадашев после поединка потерял сознание, его госпитализировали и диагностировали отек мозга. Несмотря на проведенную трепанацию черепа, боксер скончался.

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