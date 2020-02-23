В Федерации бокса России прокомментировали победу Фьюри над Уайлдером

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что британец Тайсон Фьюри был на голову сильнее американского спортсмена Деонтея Уайлдера и победил заслуженно. Об этом он сказал в воскресенье, 23 февраля, в интервью ТАСС.

Поединок 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть эфир можно на сайте телеканала. В 23:00 воскресенья РЕН ТВ также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.

«Этого стоило ожидать. Размашистые удары Уайлдера ему не помогли. Все прямые удары Фьюри попадали в цель. Это был хороший поединок, Фьюри его вел и был сильнее Уайлдера на голову», — констатировал Кремлев.

Он напомнил, что когда-то в любительском бою Уайлдера победил россиянин Евгений Романов.

«Сегодня то же самое сделал Фьюри», — отметил собеседник агентства.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде Уайлдер оказался прижат к углу ринга. Тренер американца принял решение бросить полотенце, после чего судья остановил поединок.

Встреча бойцов стала самым долгожданным событием в боксерском мире. Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

До нынешней встречи Фьюри одержал в своей карьере 29 побед, 20 из них — нокаутом. Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут. Он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.