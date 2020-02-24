Падение бомбардировщика: чем запомнился праздничный бойцовский день

В День защитника Отечества РЕН ТВ устроил настоящий марафон бойцовских трансляций. Рано утром телеканал показал эпохальную схватку Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за чемпионские пояса The King и WBC. А вечером бокс отшлифовали неординарным турниром по смешанным единоборствам с участием легендарного ветерана Сергея Харитонова и экс-бойца UFC Родригеса. Итоги бойцовского дня и его самые запоминающиеся события — в материале «Известий».

Остался только один

Если говорить о спортивной части боксерского поединка, то Фьюри серьезно искалечил не только физиономию Уайлдера, но и его статистику. Теперь американца уже никогда не назовут непобежденным: во время 44-й встречи его безупречные показатели (42 победы, 41 нокаут и одна ничья) пополнились первым поражением. Деонтей владел престижным поясом чемпиона мира по версии WBC с 2015 года. С тех пор успел защитить его 10 раз, повторив серию легендарного Мухаммеда Али, который десятикратно отстаивал свое звание в 1970-х. У величайшего боксера XX века серия также оборвалась на 11-м бое. Теперь пояс WBC принадлежит Фьюри.

С1 Бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера Фото: REUTERS/Steve Marcus

— Честно говоря, для меня такая уверенная победа Фьюри была неожиданной, — признался «Известиям» промоутер Алексей Васильев. — Хотя я болел за Тайсона и желал ему победы. Думаю, переломным моментом стал первый нокдаун. После этого бой шел просто в одну копилку.

Одной крови

Фьюри был безупречен в ринге и не забывал о провокациях. Например, в предпоследнем раунде в момент тесного контакта с Уайлдером он зачем-то начал облизывать его шею. Нужно отметить, что в этот момент Деонтей уже был прилично окровавлен, но это Цыганского Короля не смутило.

Запомнился Фьюри и перформансом после окончания встречи. Тайсон а капелла исполнил песню известного американского певца Дона Маклина American Pie, которая была очень популярна в 1980-х. Видео со счастливым здоровяком, который поет в микрофон эту композицию, уже «завирусилось» в Сети.

С2 Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

— Бой Фьюри и Уайлдера был похож на драку в ирландском пабе, — сказал «Известиям» российский боксер, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев. — Судя по всему, Тайсон там бывает нередко. Британец много говорил перед боем. Некоторые из его слов даже повторять не хочется. Но в поединке с Уайлдером он доказал, что умеет не только болтать, а еще и отлично боксировать.

Любит троицу

Очная встреча Фьюри с Уайлдером дала ответ на вопрос, кто из них является сильнее прямо сейчас. Но теперь большая интрига кроется в том, как будет развиваться карьера каждого из них. Британец совершенно непредсказуем. Все помнят, как после своей ярчайшей победы над Владимиром Кличко в 2015 году Тайсон взял более чем двухлетнюю паузу в своей карьере. В этот период он сильно растолстел и потерял форму.

Никто не знает, как на Фьюри повлияет этот триумф. Перед боем он вообще говорил, что завершит карьеру, если победит Уайлдер. Но самым логичным, конечно, будет встретиться с Энтони Джошуа, который сейчас владеет четырьмя поясами в тяжелом весе (IBF, WBA, WBO, IBO). Но логика и Фьюри — это не всегда совместимые вещи.

С3 Фото: REUTERS/Steve Marcus

Для Уайлдера сейчас самым выгодным вариантом будет в ближайшее время провести реванш против Фьюри. Но, судя по форме американца, ему необходимо время на подготовку. Западные СМИ сообщают, что в контракте на состоявшийся бой был пункт о том, что Деонтей имеет право на реванш.

— Теперь Фьюри было бы правильно пойти к Джошуа, — сказал «Известиям» знаменитый российский боксер Григорий Дрозд. — Думаю, их встреча была бы сейчас очень интересна. А если говорить о реванше Тайсона с Уайлдером, то пока непонятно, как будут развиваться события. Британец продемонстрировал, что прямо сейчас он гораздо сильнее Деонтея.

C3 Бой Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale

Невероятную волю к победе и веру в себя показал в этот день и российский боксер Петрос Ананян. Он был явным аутсайдером во встрече с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Наш боец был андердогом — на его победу букмекеры давали коэффициент 11. Но Петроса прогнозы и ставки не интересовали. Он выстоял все 10 раундов и в итоге победил единогласным решением судей.

Нет невозможного

Этот день не ограничился только боксом. Промоушен WTKF провел в Минске ивент по ММА с не совсем стандартными правилами. Поединки длились три раунда по три минуты. При этом по регламенту большую часть времени бойцы должны были находиться в стойке. В случае же перевода в партер на борьбу давалось всего 20 секунд. Сами встречи, главной из которых стал бой Харитонов–Родригес, проводились не в клетке, а на ринге. Эксперимент явно положительно сказался на зрелищности.

— Такие правила были введены для усиления динамики, — признался «Известиям» президент промоушена WTKF Владимир Хрюнов. — Мне в единоборствах не нравится, когда бойцы падают в партер и проводят там большую часть времени. В нашей истории такой возможности нет и всё совсем по-другому. Если говорить о перспективах нашего промоушена, то, думаю, через несколько лет мы по количеству ивентов приблизимся к половине того, что проводит UFC.

С6 Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Весь первый раунд Харитонов стремился пождать бразильца к канатам ринга, постоянно прессингуя его. Сергей нанес несколько тяжелых ударов. Родригеса это не особо смущало, и он тоже старался отвечать, отличившись несколькими хай-киками. На первых же секундах второго раунда россиянин нанес мощнейший удар в голову Фернандо, тот не смог удержаться на ногах и вылетел за пределы ринга. Итог — уверенная победа Харитонова.

Сергей получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WTKF. Также прославленному российскому бойцу с 20-летним стажем был вручен почетный пояс РЕН ТВ.

Впереди Хабиб

23 февраля РЕН ТВ показал сразу несколько разнообразных бойцовских ивентов. Телеканал уверенно закрепляет за собой статус главного российского вещателя в мире единоборств.

— РЕН ТВ транслирует бойцовские события, потому что на это есть спрос, — пояснил «Известиям» российский боец, один из участников турнира WTKF Максим Новосёлов. — Видно, что это вызывает серьезный интерес у самой разной публики. Идет пропаганда спорта и здорового образа жизни. Уж точно лучше смотреть это, чем какую-нибудь очередную передачу в стиле «Давай поженимся».

С6 Хабиб Нурмагомедов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ноябре прошлого года РЕН ТВ транслировал московский турнир UFC. Затем канал показал триумфальнее возвращение в октагон Конора Макгрегора, который победил Дональда Серроне. А на 18 апреля запланирована трансляция очередной защиты чемпионского пояса Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.