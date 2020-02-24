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Глава лиги ACA оценил технику Харитонова в бою с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент бойцовского чемпионата АСА Алексей Яценко в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал о своих впечатлениях от боя российского тяжеловеса Сергея Харитонова против бразильца Фернандо Родригеса.

Яценко отметил, что Харитонов в этом поединке был верен себе. «У него техника простая: ему надо чуть-чуть раззадориться, может быть, со стороны даже людям покажется, что он где-то что-то пропускает. Он никогда ни на кого не бросается, как бык на красную тряпку. Он всегда чуть-чуть к сопернику примеряется, если посмотрите, то это в характере Харитонова. И потом он решает вопрос», — сказал глава лиги АСА в понедельник, 24 февраля.

По его словам, российский боец был уверен, что соперник слабее, поэтому не «финишировал его сразу, а дал себе возможность его почувствовать», после чего завершил бой.

Ранее в этот же день Родригес выразил желание провести матч-реванш с Харитоновым.

Поединок за чемпионский пояс в весовой категории свыше 110 кг по версии WTKF состоялся поздно вечером 23 февраля. Судьи признали победу Харитонова, который после серии мощных ударов отправил в нокаут бразильца в первые секунды второго раунда. Россиянин в беседе с изданием рассказывал о своих секретах победы над бразильским бойцом, удивившись быстрому поражению противника.

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