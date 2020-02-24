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Харитонов раскрыл секрет своей победы над Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Сергей Харитонов рассказал о том, как ему удалось вычислить тактику и предсказать дальнейшее поведение своего соперника Фернандо Родригеса на поединке за титул чемпиона мира по версии WTKF в Белоруссии. Россиянин дал небольшое интервью телеканалу РЕН ТВ после боя в воскресенье, 23 февраля.

Харитонов отметил, что Родригес использовал быстрые передвижения, чтобы вымотать его. Спортсмен посчитал нужным не поддаваться на провокации оппонента по рингу, а продолжать действовать без рисков и обострения ситуации. Он добавил, что планировал свою победу в третьем раунде, когда бразилец устанет от техники боя физически, сохранив интригу для зрителей. Однако победил уже во втором. Харитонов отметил, что очень хотел, чтобы упавший Родригес встал и продолжил бой, однако бразилец был нокаутирован, поединок прервал судья.

Ранее профессиональный боксер Денис Лебедев рассказал о своей уверенности в выигрыше боя Харитоновым, а промоутер турнира Камил Гаджиев назвал победу Харитонова «победой всех россиян».

Профессиональный боец ММА Сергей Харитонов является обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент нынешней встречи с Родригесом в активе россиянина было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.

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