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Боец Родригес назвал себя фанатом Харитонова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал в субботу, 22 февраля, телеканалу РЕН ТВ о своем отношении к россиянину Сергею Харитонову в преддверии их поединка.

«Я уважаю Сергея Харитонова, я его фанат. Это лучший соперник в моей жизни», — заявил Родригес корреспонденту.

Ранее спортсмены прошли процедуру взвешивания, по результату которой Родригес оказался на 1 кг легче своего российского соперника. Тем не менее бразилец назвал свой вес наиболее для себя комфортным.

Поединок за чемпионский пояс пройдет 23 февраля в Белоруссии. Правила боя, который состоится между Харитоновым и Родригесом, будут отличаться от традиционных правил ММА: поединок проходит в ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер, на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес на данный момент провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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