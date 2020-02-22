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Харитонов и Родригес прошли взвешивание перед боем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В рамках промоушена турнира WTKF российский боец с 20-летним стажем Сергей Харитонов и бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фернандо Родригес в субботу, 22 февраля, прошли процедуру взвешивания перед боем в Белоруссии.

Согласно итогам взвешивания, 39-летний Харитонов весит 127 кг, а 33-летний Родригес оказался на 1 кг легче — его вес составляет 126 кг.

В воскресенье спортсмены поборются за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Организаторы поединка установили особые правила во время проведения противостояния, которые будут отличаться от традиционных во время выступления на октагоне. У бойцов состоится три раунда по три минуты, поединок состоится в стойке. В случае продолжения боя вне границ ринга судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

20 февраля бойцы провели дуэль взглядов во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Новоселова и Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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