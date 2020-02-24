Боксер Лебедев оценил поединок Харитонова и Родригеса

Чемпион мира по версиям WBA (2012–2018), IBF (2016) Денис Лебедев в комментарии РЕН ТВ дал оценку победе российского бойца Сергея Харитонова над бразильцем Фернандо Родригесом в поединке, который прошел 23 февраля.

Боксер-профессионал отметил, что Харитонову удалось контролировать удары и поведение Родригеса с самого начала первого раунда. Лебедев пояснил, что знал об исходе боя, так как видел заряженного россиянина перед выходом на ринг.

Во время поединка Сергей Харитонов нокаутировал Родригеса и стал чемпионом мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 кг.

Ранее бывший профессиональный боксер Николай Валуев выражал уверенность в том, что россиянин победит, так как у него ударная техника лучше, чем у соперника.

Профессиональный боец ММА Сергей Харитонов является обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент нынешней встречи с Родригесом в активе россиянина было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.