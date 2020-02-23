В Союзе ММА рассказали о преимуществе Харитонова над Родригесом

Российский боец Сергей Харитонов будет иметь преимущество в бое с бразильцем Фернандо Родригесом за звание чемпиона организации WTKF в воскресенье, 23 февраля.

«У Харитонова очень сильный и точный удар, тяжелый удар», — пояснил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Также Габдуллин отметил, что организация возлагает большие надежды на Харитонова, поскольку тот уже зарекомендовал себя как «спортсмен-долгожитель».

Ранее 23 февраля Сергей Харитонов рассказал, что за неделю перед турниром занимался растяжкой и ходил в баню, а накануне поединка провел небольшой спарринг для отработки приемов и техники. Также он назвал свой вес перед боем не самым комфортным, поскольку раньше выступал с весом на 10 кг меньше.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.