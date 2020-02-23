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Валуев оценил шансы Харитонова в бою с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бывший профессиональный боксер Николай Валуев заявил о превосходстве российского бойца Сергея Харитонова над бразильцем Фернандо Родригесом в области ударной техники. Об этом бывший спортсмен рассказал телеканалу РЕН ТВ в преддверии боя Харитонов–Родригес за звание чемпиона организации WTKF в воскресенье, 23 февраля.

«Ожидаю, что Харитонов победит, но там достаточно равные истории. Оба соперника любят в ударной технике боксировать, но с точки зрения ударной техники Харитонов получше соперника. Ожидаю, что он победит», — пояснил Валуев.

Ранее, 22 февраля, ринг-анонсер Александр Загорский заявил о непредсказуемости исхода поединка Харитонова и Родригеса.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

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