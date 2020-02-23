Харитонов одержал победу над Родригесом и стал чемпионом WTKF

Российский боец Сергей Харитонов одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом и стал чемпионом мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 кг. Поединок, который состоялся в Белоруссии 23 февраля, транслировал телеканал РЕН ТВ.

С самого начала оба бойца придерживались активной тактики ведения боя. В первом раунде соперники обменялись сильными ударами. Харитонов вел себя на ринге спокойно, старательно загоняя быстрого Родригеса в угол. Бразилец использовал серию энергичных ударов руками и ногами, заметно устав к концу первого раунда. В начале второго раунда россиянин начал резкую атаку на противника, прижав его к канатам. Через несколько секунд Фернандо упал в результате нокаута Сергея Харитонова.

Судьи присудили победу российскому бойцу, наградив его поясом чемпиона в супертяжелой весовой категории.

39-летний российский спортсмен Сергей Харитонов является известным профессиональным бойцом в MMA и обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент нынешней встречи с Родригесом в активе россиянина было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.