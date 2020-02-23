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Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC

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Фото: REUTERS/Steve Marcus
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Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. РЕН ТВ транслировал поединок 23 февраля, посмотреть эфир можно на сайте телеканала.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде Уайлдер оказался прижат своим соперником к углу ринга. Тренер американца принял решение бросить полотенце, после чего судья остановил поединок.

Встреча бойцов стала самым долгожданным событием в боксерском мире. Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

До нынешней встречи Фьюри одержал в своей карьере 29 побед, 20 из них — нокаутом. Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут. Он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

В 23:00 воскресенья телеканал также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.

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