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Боец Новоселов победил боксера Кузнецова на турнире WTKF

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым по итогам боя на турнире WTKF, который состоялся 23 февраля в Белоруссии. Телеканал РЕН ТВ вел прямую трансляцию поединка.

С первых секунд Максим Новоселов выбрал агрессивную тактику ведения боя с боксером. После обильного прессинга боец повалил Кузнецова и начал наносить серию ударов по лежачему боксеру. Судьи присудили победу Новоселову по итогам первого раунда, когда прославленный самбист уложил соперника техническим нокаутом.

Встреча стала матчем-реваншем после боя, который состоялся в 2018 году. В тот раз самбист одержал победу над противником также техническим нокаутом.

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс (также известен как Шатун) является чемпионом Европы по боевому самбо в весе более 100 кг (2007).

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. РЕН ТВ транслировал поединки 23 февраля, посмотреть эфиры можно на сайте телеканала.

Следующим телеканал РЕН ТВ покажет бой между ветераном смешанных единоборств (ММА) Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фернандо Родригесом, в рамках которого будет определен чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF.

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