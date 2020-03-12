Один на всех: коронавирус не щадит ни простых людей, ни знаменитостей

Утром 12 марта стало известно, что жертвами пандемии коронавируса стали легендарный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Хэнкс сообщил об этом через соцсети; в настоящее время супруги находятся в карантине в Австралии. «Известия» собрали данные по другим известным людям, заболевшим COVID-2019.