Один на всех: коронавирус не щадит ни простых людей, ни знаменитостей

Утром 12 марта стало известно, что жертвами пандемии коронавируса стали легендарный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Хэнкс сообщил об этом через соцсети; в настоящее время супруги находятся в карантине в Австралии. «Известия» собрали данные по другим известным людям, заболевшим COVID-2019.
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Roberto Monaldo.Lapress
Лидер Демократической партии Италии и губернатор региона Лацио Николе Дзингаретти сообщил о болезни 7 марта
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Фото: Getty Images/Juventus FC/Giorgio Perottino
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани был госпитализирован 12 марта. Игроки «Ювентус» и «Интер» (с ним команда играла 8 марта) на карантине
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Daniel Leal-Olivas
Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис почувствовала себя плохо 6 марта, а 10 марта у нее был диагностирован коронавирус. 5 марта политик встречалась в премьер-министром страны Борисом Джонсоном
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Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pfortner
Баскетболист клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер еще 9 марта смеялся над коронавирусом на пресс-конференции и демонстративно трогал микрофоны журналистов. 12 марта у него была диагностирована болезнь COVID-2019. НБА приняла решение остановить сезон
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Giulio Lapone
Губернатор итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заболел 8 марта. Заболевание протекает в легкой форме, политик работает из дома
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Le Pictorium/Julien Mattia
О болезни министра культуры Франции Франка Риестера стало известно 9 марта. По сообщениям французских СМИ, состояние политика удовлетворительное
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Российский велогонщик Дмитрий Страхов был госпитализирован с COVID-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) 10 марта. По словам спортсмена, он чувствует себя нормально
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заболела 27 февраля. В настоящее время, как сообщают иранские СМИ, она уже здорова
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Фото: Global Look Press/Klodian Lato
Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос», греческий бизнесмен и политический деятель Евангелос Маринакис сообщил в Instagram о своем заболевании 10 марта
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи COVID-2019 диагностировали 25 февраля. В настоящее время политик уже здоров
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