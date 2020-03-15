В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает Agenzia Italia со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

На ежедневном брифинге Борелли предоставил данные по динамике распространения заболевания в Италии. В стране зафиксировали 369 выздоровлений, их общее число составило 2335.

Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в Италии, включая выздоровевших пациентов, достигло 24 747.

Ранее 15 марта сообщалось, что в регионе Ломбардия, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии, наблюдается нехватка мест в реанимации. Областная администрация занята решением данного вопроса.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерло более 5 тыс. Инфекция выявлена более чем в 120 странах.