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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в Италии оказался самый высокий процент смертности от COVID-19. Она предположила, что это связано с тем, что эпидемию не удалось своевременно распознать.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», — сказала она в интервью РБК, опубликованном 15 марта.

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Таким образом, инфицированные граждане, не подозревая о заражении, продолжали вести привычный образ жизни. По информации Вуйнович, в Италии коронавирус диагностирован у 17 тыс. человек, более 1 тыс. скончались.

Кроме того, на показатель смертности влияет возраст населения — чем оно старше, тем смертность выше. У несовершеннолетних, как правило, болезнь протекает в легкой форме, в то время как представители возрастной группы 80+ переносят ее тяжелее, а смертность достигает 14%, отметила Вуйнович.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

О том, что дети менее подвержены коронавирусу, говорили российские вирусологи в беседе с «Известиями». Так, процент заболеваемости среди несовершеннолетних составляет лишь 1% от общего числа инфицированных.

Также ученые допускают, что коронавирус может переходить в хроническую форму и вызывать такие осложнения, как удушье при быстрой ходьбе и снижение функции легких не менее чем на 20%.

Российский специалист Александр Шестопалов предрек спад заболеваемости COVID-19 в мире к концу июля. Аналогичного мнения придерживается китайский эксперт Чжун Наньшань.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

В России коронавирус подтвердился у 59 заболевших. Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.

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