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Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Diederich/imagebroker
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Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.

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«Высадка уже производится в штатном режиме. Компания Costa Crociere начала проводить все необходимые процедуры, привлекая собственные ресурсы, чтобы гарантировать при содействии местных властей доставку гостей из разных стран на родину», — сказали в компании.

По словам собеседника агентства, ранее в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе высадили двух человек, которые заразились коронавирусом. Это турист из Финляндии и один член экипажа, индонезиец. Они были в удовлетворительном состоянии. В том же порту на берег сошли туристы, которые завершили круиз.

Один из пассажиров корабля Михаил Нефедов рассказал телеканалу «Звезда», что граждан России, находившихся на борту Costa Magica, отправили в Париж, откуда они вылетят в Москву.

Ранее, 13 марта, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о заблокированных на пришвартованном в Карибском море Costa Magica иностранных путешественниках, среди которых, как отмечалось, есть россияне. По данным РСТ, пятерых человек на борту заподозрили на коронавирус SARS-CoV-2. Корабль поместили на карантин.

Лайнер должен был завершить плавание 2 апреля в Италии. Однако из-за карантина его не пускали в порты Мартиники, Доминиканы, Гренады, а также Тринидада и Тобаго.

Вспышка SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 156 тыс. человек, умерли более 5,8 тыс. пациентов.

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