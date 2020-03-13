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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

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Фото: dreamlines.ru
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На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в пятницу, 13 марта.

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«Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян — из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В итоге Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами», — сказала Тюрина. Из-за нештатной ситуации россияне пропустили вылет домой.

По ее словам, наличие коронавируса подозревается у трех членов экипажа и у двух пассажиров. Информации о зараженных среди граждан России нет. Накануне французская радиостанция la1ere со ссылкой на региональное агентство здравоохранения сообщила, что анализы подтвердили наличие коронавируса у двух из пяти пациентов. Отмечалось, что корабль находится на карантине. Вертолет должен был эвакуировать находящихся на борту вечером 12 марта.

Тюрина добавила, что каждому пассажиру круизный оператор Costa Cruises перевел на кредитный счет по €450. Это итальянская компания проводит круизы по Карибскому морю. Фирма пообещала компенсировать туристам полную стоимость морской прогулки при покупке следующей. Оператор сам займется возвращением туристов домой и покупкой им авиабилетов.

Газета St. Lucia News писала, что всего на борту лайнера находятся 3,3 тыс. человек. Среди иностранных пассажиров там около 300 итальянцев. Судно должно было зайти в порт Фор-де-Франс на Мартинике 12 марта, но его не пустили туда из-за подозрения на коронавирус у нескольких человек. Также корабль отказались принимать в Доминикане, Гренаде и Тринидаде и Тобаго.

Ранее, 8 марта, стало известно, что круизный корабль Grand Princess, на борту которого находится не менее 21 зараженного коронавирусом, пришвартуется в порту калифорнийского Окленда в США. Четверо из заболевших — россияне. Всего на корабле 3533 человека.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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