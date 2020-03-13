Летательный исход: COVID-19 может не пережить каждая пятая туркомпания

Из-за пандемии нового коронавируса российская туристическая отрасль продолжит терять миллиарды. Об этом «Известиям» заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. Агентство активно продвигает меры поддержки, однако коронавирус, по оценкам экспертов, переживут не все игроки рынка — по словам члена Общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, закрыться может каждая пятая туркомпания. В Госдуме считают, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.

Игра на выбывание

Российские туроператоры уже не продают путевки в четыре страны, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка – это Китай, Южная Корея, Италия и Иран. На очереди Франция, Германия и Испания, отметил в беседе с «Известиями» советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Кроме того, практически невозможна отправка туристов в Индию и Израиль, где введены жесткие меры вроде аннуляции виз, добавил он.

На сегодняшний день отрасль, по словам члена Общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, уже потеряла почти полмиллиарда.

— Эпидемия серьёзно ударила по турбизнесу, особенно въездному. Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15–20% из них может закрыться, — заявила она «Известиям».

По оценке Дмитрия Горина, дальнейшие убытки отрасли оценивать пока рано, но они будут «исчисляться миллиардами».

Член Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с «Известиями» отметил, что колоссальные финансовые потери несут не только турфирмы, но и огромный сегмент малого бизнеса, зависящий от туризма, — например, гостиницы и рестораны.

— Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несет убытки, — заявил он, добавив, что намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России.

Среди инициатив депутата — выделение дополнительных субсидий турбизнесу, а также снижение кредитных ставок.

— Здесь нужны как минимум полугодовые серьезные преференции, — подчеркнул парламентарий.

А чтобы после окончания эпидемии и снятия ограничений на выезд туроператоры не задрали цены на свои услуги, стоит продумать механизм косвенного регулирования рынка, объяснил депутат.

Отложенный спрос может привести к тому, что у людей, не имевших возможности путешествовать, стремление отправиться в поездку вырастет в несколько раз. Поэтому отрасль придет в себя достаточно быстро, отметил Дмитрий Горин. По его мнению небольшие фирмы смогут выжить, если поставщики (в данном случае — отели и авиакомпании) пойдут им навстречу.

— Например, мы уже добились, чтобы все авиакомпании разрешили переоформление и возврат билетов с глубиной до 31 декабря, — сказал он.

Кроме того, у туристической отрасли есть резерв, позволяющий минимизировать потери при подобных чрезвычайных ситуациях, напомнил Дмитрий Горин. Так, в фонде персональной ответственности туроператоров по выездному туризму сейчас имеется два млрд рублей, в эвакуационном резервном фонде — 450 млн, а в страховых фондах — до 16 млрд, сообщил он.

Пир во время COVID

80% туристов сейчас перебронируют свой отдых на другое время или направление. Больше всего спроса на Арабские Эмираты, Турцию, Таиланд и Кипр, рассказали «Известиям» в компании Tez Tour. Но в наиболее выигрышной ситуации, по словам экспертов, сейчас находится внутренний туризм.

— Мы отмечаем стабильность на внутреннем рынке. С нашими коллегами из транспортной отрасли сейчас обсуждаем программу перенаправления освободившихся самолетов на российские направления чартерной перевозкой. С этой инициативой Ростуризм уже вышел к Минтрансу, — отметил Дмитрий Горин.

По словам Елены Суторминой, тёплые туристические регионы страны вроде Краснодарского края и Крыма уже забронированы на 100%. А вот в Москве и Санкт-Петербурге ситуация довольно сложная, хотя некоторые туроператоры и представители ивент-бизнеса пока настроены позитивно. Например, организатор фестиваля «Волков МаниФест» Назарь Кожухарь заявил «Известиям», что не планирует отменять мероприятие, назначенное на начало апреля.

— Уверен, что перестраховочные настроения, захлестнувшие москвичей, уйдет вместе с хорошими новостями об улучшении ситуации в Китае, — сказал он.

Вечером 12 марта директор Международной туристической выставки MITT Артем Чернышов сообщил «Известиям», что вопрос о возможности проведения мероприятия, назначенного на 17-19 марта, «обсуждается». На момент подписания номера решение принято не было.

Больше мер

Справка «Известий» Согласно счетчику Global Cases by Johns Hopkins CSSE, на вечер 12 марта число зараженных в мире составило 127 863 человека. В Италии выявили уже 12462 случая, в Иране — 10075. Растет число заболевших во Франции (2284), Испании (2277) и Германии (2078). В России число больных COVID-19 увеличилось до 34 человек. В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в четверг заявили о выявлении шести новых случаев — четырех в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Все инфицированные в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемической обстановкой. В Москве три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, еще один — в инфекционной больнице №2. В департаменте здравоохранения столицы (ДЗМ) уточнили, что трое больных 1 марта вернулись в РФ тем же рейсом (№DP-804 Бергамо-Москва ), что и двое ранее выявленных зараженных. Двоих родственников заболевших также отправили в Коммунарку, одного — в обсервационный центр, еще трое остались на домашнем карантине.

В четверг в СМИ появились сообщения о смерти одного из пациентов больницы в Коммунарке, в середине февраля вернувшегося с севера Италии. Однако в ДЗМ официально заявили, что 75-летний мужчина накануне был доставлен в реанимацию, но коронавирус у него не выявили.

— Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита, — говорится в сообщении ведомства.

Столичные поликлиники уже получили распоряжение не только измерять температуру всем посетителям, но и опрашивать пациентов на предмет посещения зарубежных стран за последнее время, рассказал «Известиям» источник в отрасли здравоохранения. В случае положительного ответа даже без наличия высокой температуры их будут сразу направлять к дежурному врачу. В пятницу в медучреждения должны поступить новые распоряжения.

Вслед за Москвой режим повышенной готовности ввели в Санкт-Петербурге, Новгородской, Липецкой, Ленинградской, Калининградской, Курганской, Еврейской автономной и Московской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях и республике Карелия.

Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич заявил «Известиям», что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет шесть фаз возникновения и развития пандемии. На пятой фазе появляются случаи заболевания крупных групп людей (25-50 человек), на шестой — количество случаев заражения значительно увеличивается, отмечается постоянное инфицирование населения вирусом.

По его словам, если ситуация дойдет до последних фаз пандемии, потребуется закрыть школы, отменить публичные мероприятия, запретить передвижение граждан и закрыть границы.

— Очень важно понимать, что такой режим позволяет предотвратить распространение заболевание и сохранить сотни тысяч жизней. Опыт Китая, когда в самом начале распространения коронавируса были приняты беспрецедентные меры, показал, как важно вовремя реагировать на новые вызовы, — отметил парламентарий.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что пока нет оснований для введения жестких мер на всей территории России.

— ВОЗ сильно запоздал с объявлением пандемии. При атипичной пневмонии заболело чуть больше восьми тысяч человек, а зараженных новым коронавирусом уже больше 126 тысяч. По статусу организации все предлагаемые ею меры носят рекомендательный характер. И каждая страна сама должна выбирать, какие необходимы, учитывая складывающуюся в конкретной стране ситуацию, — сказал «Известиям» профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов. — Все эпидемиологи понимают, что если инфекция может быть бессимптомной, и человек при этом способен ее распространять, то важно минимизировать ненужные контакты. Москва и многие другие российские города-миллионники уже объявили о введении мер, в том числе — об отмене целого ряда массовых мероприятий.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что хорошим примером служат действия властей Израиля, которые ввели жесткий карантин для всех въезжающих. По ее мнению, со всеми прибывшими из неблагополучных в эпидимиологическом плане стран сейчас следует поступать так же, как с эвакуированными из Уханя — то есть, отправлять их в специально оборудованные учреждения на изоляцию.