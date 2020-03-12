Расходимся, сеньоры: эпидемия COVID-19 губит туризм в Испании

Испания всегда была одним из приоритетных направлений летнего международного туризма: солнце, море, пляжи, прекрасная кухня. Но эпидемия коронавируса осложнила передвижение людей по миру и грозит испортить им летний отдых. Потянутся ли отпускники в Барселону и на Коста-Бланка в наступающем сезоне, разбирались «Известия».

Лавина обрушилась

Несмотря на то что именно в Испании зафиксирован первый в Европе смертельный случай COVID-19, в целом ситуация в стране относительно спокойная. В минздраве иберийского королевства уверены, что с эпидемией справятся. Тем не менее в Мадриде с понедельника закрыты все учебные заведения, а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу из дома или в офисы вне города.

Число заболевших по данным на 11 марта превысило 1700. Летальных исходов пока 36. Есть, впрочем, и хорошие новости: постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе (среди них было двое россиян), находившихся на карантине с 24 февраля, 10 марта отпустили по домам. Виктор Торрес, первое лицо Канарской автономии, выступил с заявлением, что ситуация настолько под контролем, что даже в случае обнаружения новых инфицированных никакие отели закрывать на карантин не будут.

коронавирус Туристы в масках на территории отеля H10 Costa Adeje Palace Фото: REUTERS/Sergio Perez

Руководитель местной предпринимательской ассоциации Роберто Уселай поддержал лидера региона, отметив, что «вообще опасность преувеличена обилием фейковых новостей и возникшей из-за этого паникой».

«Да, пошла прямо-таки волна отказов от ранее зарезервированных гостиничных номеров — пока это только на приближающуюся Страстную неделю», — сказал бизнесмен, подчеркнув, что если не принять меры по разоблачению неверной информации, то под угрозой окажется и весь летний период туристического сезона.

В Испании перед Пасхой большинство жителей отдыхают пять дней подряд и потому массово движутся с севера и из центра страны на юг — к берегам Средиземного моря, а также на Канарские и Балеарские острова. Большой приток туристов в Испанию на первых каникулах года всегда был из-за рубежа. Главным образом, из стран Евросоюза.

Стремительный рост случаев заражения, отмеченный в прошедший уик-энд, и принимаемые меры санитарного характера могут катастрофически сказаться на доходах туристической отрасли, считают эксперты.

коронавирус Фото: REUTERS/Juan Medina

«Испания может потерять от 2,7 млн туристов, если санитарное предупреждение продлится до Пасхи, и более 6 млн, если оно продержится до лета», — отмечает одно из ведущих деловых изданий страны Expanción. Для страны, принявшей в прошлом году 83,7 млн зарубежных гостей, это ощутимое снижение. Но на самом деле коронавирус способен нанести испанской экономике удар просто сокрушительный.

1_20200224_zia_p169_357 Европа готовится к пандемии коронавируса. У медиков уже практически нет сомнений, что смертельно опасная болезнь охватит весь мир, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько людей погибнет. Что происходит в Италии, которая оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших, — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro 6_20200223_zaf_z19_042 В настоящее время самая крупная вспышка, помимо Китая, зафиксирована в Южной Корее. Там инфицированы 1200 человек, в том числе американский военнослужащий, 12 больных погибли. Министерство здравоохранения Ирана подтвердило не менее 95 случаев заражения и 15 смертей. В Италии инфицированы 322 человека, 11 скончались. Подтверждены случаи заражения в Алжире, Испании, Швейцарии, Хорватии, Канаде, Румынии Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 3_GettyImages-1202997356 В Италии больше всего зараженных оказалось в северной части страны: в Ломбардии — 240 человек, 42 случая зафиксировано в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Также есть заболевшие на Сицилии, в Пьемонте, Тоскане, Лигурии и Альто-Адидже. Каждый день фиксируются десятки новых случаев Фото: Getty Images/Antonio Masiello 2_2020-02-25T083745Z_1153447062_RC2K7F9YVNWA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY В 10 городах Ломбардии и Венето введен карантин, закрыты школы, музеи и театры. Среди жителей началась паника — с полок магазинов смели все товары Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo 4_2020-02-24T154554Z_1482347204_RC237F9M0EXA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY-ECONOMY Также в Ломбардии и Венето были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей серии А. Организаторы турниров предлагают провести их без зрителей Фото: REUTERS/Daniele Mascolo 5_2020-02-23T123325Z_156542737_RC2C6F9LKDLH_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-GIORGIO-ARMANI Из-за вспышки коронавируса знаменитый кутюрье Джорджио Армани попросил зрителей не приходить на его показ в рамках Недели моды в Милане. Шоу проходило за закрытыми дверями, без публики и транслировалось онлайн на сайте модного дома Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo 7_GettyImages-1203230753 В Падуе, у станции скорой помощи, появились отдельные палатки для приема больных, у которых есть подозрение на наличие коронавируса Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Bertolini 8_20200225_zaf_z19_032 Попасть в зоны карантина и покинуть их нельзя без специального разрешения. Десятки тысяч местных жителей получили от властей предписание не выходить из дома. Следить за соблюдением правил призваны силы полиции и военные Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 9_2020-02-25T085801Z_894407062_RC2K7F9YO9WI_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY Количество заразившихся в Италии растет, однако соседние страны решили не закрывать границы и не ограничивать передвижение людей Фото: REUTERS/Yara Nardi 10_20200225_zaf_r103_022 Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

Доходы от туризма в Испании составляют от 13 до 15% совокупного ВВП страны, поэтому озабоченность правительства ситуацией и желание как-то сгладить негативные последствия понятны.

Потери и убытки

Надо сказать, что в последние годы испанский туризм испытал на себе действие пословицы «не было бы счастья, да несчастье помогло». С вои преимущества пиренейское королевство извлекало из ситуаций, которые само не создавало, но тем не менее выгоду от них не упустило: то Грецию накроет экономический кризис, то в Тунисе и Египте произойдут теракты, а теперь вот и Италию сильно подкосил коронавирус. Основная масса отдыхающих — люди среднего достатка — переориентировались на Пиренейский полуостров. Однако теперь, скорее всего, многие засомневаются в безопасности такого отдыха. Коронавирус, по мнению экспертов газеты La Vanguardia, угрожает потерей как минимум 15% годового оборота туристического сектора.

Туристический бизнес в Испании является строго сезонным, в результате чего он получает около 70% своего годового дохода в период с июня по октябрь, около 15% — в Страстную неделю, и оставшиеся 15% приносят короткие путешествия на выходные и праздничные «пуэнтес» («мостики» — когда праздничные дни примыкают к выходным).

коронавирус Люди в защитных масках на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде Фото: REUTERS/Susana Vera

Согласно данным Конфедерации отелей Испании, количество зарезервированных поездок на пасхальные каникулы уже сейчас сократилось как минимум на 25–30%, а в некоторых районах достигло даже 40% (особенно в крупных туристических кластерах).

Представитель турагентства Mapa Group Альберто Диас говорит, что поток туристов из-за границы резко уменьшился и составляет лишь 20% от обычного уровня в это время года. Особенно пострадало «азиатское» направление: почти до нуля упало число приезжающих из Китая, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура. Уменьшилось также и число туристов из Латинской Америки.

Нет, конечно, худа без добра — теперь можно найти двухместный номер в четырехзвездочных отелях по цене менее €100 за ночь, а на Airbnb скидки достигают 50%.

Один из самых привлекательных городов Испании, Барселона, с начала эпидемии коронавируса потеряла не просто 20% иностранных гостей (прямые потери несут отели, рестораны, транспорт), она лишилась серьезной части дохода, который был обеспечен шопингом состоятельных туристов из Азии.

По словам президента ассоциации туристических агентств ACAVE Марти Сарратэ, именно азиаты — туристы с самой высокой покупательной способностью, с легкостью расстающиеся с большими суммами. Особенно это было заметно в сегменте люкс. Фраза «азиаты ездят в Испанию не на пляж» стала уже крылатой в предпринимательской среде Пиренейского полуострова.

коронавирус Девушка в защитной маске около больницы в Барселоне, где подтвержден случай нового коронавируса Фото: REUTERS/Sergio Perez

Ассоциация мадридских отельеров зафиксировала среднесуточное падение бронирования отелей на 24%. Помимо столицы страны, Барселона и Севилья также будут в наибольшей степени затронуты в краткосрочной перспективе. Так называемый конгресс-туризм имеет шанс исчезнуть из календаря нынешнего года вообще. Главный город Каталонии уже потерял €490 млн поступлений в свой бюджет после отмены Всемирного конгресса мобильной связи в конце февраля. На очереди — знаменитая Севильская ярмарка (26 апреля — 2 мая), принесшая в прошлом году бюджету столицы Андалусии €890 млн, а также продовольственная ярмарка в Валенсии (ноябрь), проведение которых находится под вопросом. 10 марта правительство автономии Валенсия объявило о переносе на неопределенный срок знаменитой фиесты огня Фальяс, которая, по расчетам организаторов, должна была принести в городской бюджет €700 млн.

Летние предварительные бронирования, которые обычно начинаются в марте, также на спаде — в настоящее время этот показатель в Испании значительно ниже обычного, туроператоры наблюдают сокращение запросов даже на получение исходной информации.

Так, по данным на конец февраля, количество бронирований путешественниками из Китая упало на 92%, из Италии — на 35%, а в среднем по европейским странам — на 20%. В целом испанские отельеры делятся данными о бронировании отелей на лето весьма неохотно (и не факт, что выкладывают реальную, а не приукрашенную картину) и утверждают, что «в сравнении с теми же датами прошлого года резервируемость снизилась на 12%». В это слабо верится.

1_20200220_zaf_p34_409 Праздник лимонов отмечают в конце карнавального сезона во французском городе Ментоне. Однако в этом году распоряжением мэра веселье завершилось на неделю раньше запланированного. Причина — эпидемия коронавируса. Всё же ментонцы успели погулять — подробности в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic 2_20200220_zaf_x99_534 Первые сведения о выращивании цитрусовых в окрестностях Ментоны датируются концом XV столетия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xinhua 3_2020-02-13T154002Z_1699406738_RC2RZE9UVUAG_RTRMADP_3_FRANCE-ODDLY Фото: REUTERS/Eric Gaillard 4_20200220_gaf_x99_586 Карнавал в Ментоне стали устраивать в 1875 году, а с 1934-го начал проводиться и праздник лимонов. Регион в начале прошлого столетия был главным производителем этого цитруса на европейском рынке Фото: Global Look Press/Xinhua/Serge Haouzi 5_2020-02-13T154404Z_806568035_RC2RZE9YUG8F_RTRMADP_3_FRANCE-ODDLY Из плодов лимона участники фестиваля создают огромные композиции на заданную тему Фото: REUTERS/Eric Gaillard 6_20200220_zaf_p34_408 Тема фестиваля 2020 года — всемирные праздники. Фигуры в шествии представляли культурные традиции разных народов мира Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic 7_20200220_zaf_p34_418 Карнавал в Ментоне всегда был одним из самых популярных праздников на Лазурном Берегу Франции. Среди знаменитостей, посещавших его в XIX столетии, была, к примеру, британская королева Виктория Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic 8_20200220_zaf_p34_388 По местной (не очень правдоподобной) легенде, лимоны принесла на Лазурный Берег сама праматерь Ева после изгнания из земного рая, дошедшая с Адамом до этих благословенных мест Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic 9_20200220_zaf_p34_405 Ментона — последний город перед франко-итальянской границей, потерявшей свое значение после создания Европейского союза Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic 10_20200220_zaf_p34_400 Именно близость к Италии, где сейчас стремительно растет количество заболевших COVID-2020, вынудила мэра Ментоны объявить 26 февраля о досрочном закрытии празднеств, «в соответствии с принципом предосторожности», как сказано на официальном сайте фестиваля Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Что дальше?

«Сейчас в мире насчитывается более 100 000 инфицированных вирусом COVID-19 людей, из которых свыше 3100 умерли. Более 75 стран объявили о нахождении инфекции на их территории. В мировом масштабе цифры растут день ото дня. Как долго будет это продолжаться? Кажется, всё указывает, что эпидемия не стихнет до мая-июня, — говорит Висенте Сориано, специалист факультета медицинских наук Международного университета Риохи (UNIR). — Дело в том, что коронавирусы, как и другие респираторные вирусы, обычно снижают свою контагиозность летом. Это именно то, что произошло с эпидемией атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. И, стоит надеяться, на этот раз история повторится».

коронавирус Фото: REUTERS/Juan Medina

Однако директор отделения инфекционных болезней и экологических факторов здоровья Панамериканской организации здравоохранения Маркос Эспиналь более осторожен в оценках сроков окончания эпидемии. В интервью ВВС он заявил: «Еще рано говорить о том, что у вируса есть времена года. Но если мы будем полагаться на поведение тех вирусов, которые вызывают грипп, то этого можно ожидать». Однако, как поясняет эксперт, COVID-19 — все-таки не грипп, «это новый вирус, и неизвестно на 100%, будет ли он вести себя таким же образом, как ставшая уже привычной инфлюэнца».

«Мы должны набраться терпения и продолжить изучение: каждый день мы узнаем что-то новое о коронавирусе», — отметил Маркос Эспиналь.

Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, связывая распространение COVID-19 с климатом, также проявляет осмотрительность в прогнозах: «У нас нет доказательств того, что передача вируса может существенно измениться в зависимости от времени года».

«Воздействие климата, будь то температура или влажность, а также эпидемиологические нормы и поведение населения, не меняют так сильно, как нам хотелось бы, передаваемость вируса», — утверждает профессор Каулинг. И приводит пример вспышки гриппа, которая распространялась в 2009 году зимой, весной «и даже продолжалась немного летом».