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Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело отметку в 130 тыс.

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Фото: TASS/Zuma/Pavlo Gonchar
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Общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 13 марта, достигло 131621 человек. При этом погибли 4940 человек, а выздоровело более 68,5 тыс. человек. Такие данные приводит гонконгская газета South China Morning Post.

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По информации издания, на материковый Китай приходится 80 793 подтвержденных случаев заболевания (скончались 3169 человека), Италию — 15113 (1016), Иран — 10075 (429), Южную Корею — 7979 (67), Испанию — 2965 (84), Германию — 2369 (3), Францию — 2281 (48), Японию, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера Diamond Princess — 1316 (22), США — 1261 (36), Швейцарию — 815 (6), Данию — 674 (0), Норвегию — 621 (1), Швецию — 620 (1), Великобритания — 590 (10), Нидерланды — 503 (4).

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Ранее 12 марта сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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