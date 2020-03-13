Первый случай заражения COVID-19 зафиксировали в штаб-квартире ООН

Зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19 среди сотрудников дипломатических миссий в ООН или сотрудников секретариата в Нью-Йорке. У одна из сотрудниц постпредства Филиппин обнаружен коронавирус. Дипмиссия закрыта, все ее сотрудники находятся на домашнем карантине.

«В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19», — говорится в письме миссии, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В письме также заявляется, что последний раз заболевшая сотрудница посещала здание ООН в понедельник и находилась там 30 минут. «На тот момент симптомов заболевания у нее не было», — уточняется там.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение отменить все второстепенные мероприятия в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с 16 марта и до конца апреля из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее в этот день сообщалось, что Совет по правам человека ООН решил приостановить заседания 43-й сессии СПЧ в Женеве из-за объявления пандемии коронавируса.

10 марта стало известно, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке ограничила проведение экскурсий и доступ туристов с 20:00. Уточнялось, что посетителям, не являющимся сотрудниками организации, необходимо будет оформлять пропуск заранее, а проходить в здание им можно будет только в сопровождении сотрудника.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.