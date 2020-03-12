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Генсек ООН решил отменить второстепенные мероприятия в ООН с 16 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение отменить все второстепенные мероприятия в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с 16 марта и до конца апреля из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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«Генсек ООН принял решение отменить все организуемые ООН параллельные мероприятия в штаб-квартире с 16 марта до конца апреля. ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что Совет по правам человека ООН решил приостановить заседания 43-й сессии СПЧ в Женеве из-за объявления пандемии коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

10 марта стало известно, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке ограничила проведение экскурсий и доступ туристов с 20:00. Уточнялось, что посетителям, не являющимся сотрудниками организации, необходимо будет оформлять пропуск заранее, а проходить в здание им можно будет только в сопровождении сотрудника.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,8 тыс. человек в 118 странах, умерли 4613 человек.

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