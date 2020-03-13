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Италия рассчитывает на любую помощь России в борьбе с коронавирусом

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Италия в связи с распространение коронавируса COVID-19 испытывает крайнюю необходимость в медицинском оборудовании для лабораторных анализов, защитных костюмах, масках и других необходимых материалах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

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«Будучи в столь сложном положении, мы, конечно же, рассчитываем на любую гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом со стороны наших партнеров и прежде всего России», — подчеркнул он.

Ферленги напомнил, что Италия по числу смертей от коронавируса оказалась второй после Китая и первой в Европе. За последние сутки число случаев заражения возросло на 2,3 тыс. и составило 12,46 тыс., умерли 829 человек.

По его словам, еще никогда после Второй мировой войны Италия не сталкивалась со столь трудной ситуацией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Подробнее читайте в интервью «Известиям»:

«После Второй мировой Италия такого не видела»

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