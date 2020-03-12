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В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Garofalo/Giacomino/Ropi
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Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов. Об этом 11 марта сообщила газета Corriere Della Sera.

Издание отмечает, что они прожили 60 лет в браке, Луиджи Каррара умер в возрасте 86 лет, а его супруга Севера Белотти скончалась на 83-м году жизни.

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Их сын Лука Каррара рассказал газете, что пара провела восемь дней дома с температурой 39 градусов. Он отметил, что отца госпитализировали в субботу, а мать — в воскресенье. Супруги скончались 10 марта в 9:15 и 11:00 утра по местному времени.

Также Каррара подчеркнул, что в своем почтенном возрасте его отец «не знал, кто такой врач», тем самым отметив его крепкое здоровье.

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, там подтверждено более 12,4 тыс. случаев заболевания, скончались 829 человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,8 тыс. человек в 118 странах, умерло 4613 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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