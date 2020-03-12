Ученые выяснили оптимальную температуру для передачи коронавируса

Китайские ученые исследовали особенности распространения коронавируса в разных странах и пришли к выводу, что оптимальные условия для передачи этого патогена — температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%. Таким образом, в средней полосе России из-за рано наступившей весны создается идеальная среда для вируса.

Специалисты университета Сунь Ятсена (Чжуншань) проанализировали пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. В это время в Китае и еще 26 странах было зарегистрировано в общей сложности 24 139 подтвержденных случаев заболевания. 68,01% пациентов были выходцами из провинции Хубэй. Ученые учли инкубационный период SARS-CoV-2, а также карантинные меры, которые постепенно вводились в разных городах.

Исследование показало, что SARS-CoV-2 избирателен. Как только температура превышала 8,72°C, его активность сразу шла на спад. При 30°C его инфекционная скорость равнялась нулю.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Подробнее читайте в номере «Известий» от 13 марта.