Премьер-министр Канады помещен на карантин из-за признаков коронавируса у жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус у его супруги. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в его офисе.

У жены политика Софи Грегуар Трюдо самочувствие ухудшилось два дня назад, передает BBC News. Она сдала анализ, и супруги пробудут в изоляции до получения результатов. У самого главы правительства никаких симптомов нет.

11 марта американский журнал Politico сообщил, что у одного из посетителей мероприятия, в котором Трюдо участвовал на прошлой неделе, позже был обнаружен коронавирус. Отмечается, что этот человек (его имя не называется, известно, что это мужчина старше 50 лет) был первым заболевшим в Онтарио. После обнаружения заболевания он был помещен на карантин.

7 марта лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заявил, что инфицирован коронавирусом. В обращении, опубликованном в соцсетях, он сказал, что хорошо себя чувствует, но «придется побыть дома». На следующий день стало известно, что вирус обнаружен у главы генштаба итальянской армии Сальваторе Фарины и губернатора провинции Пьемонт Альберто Чирио.