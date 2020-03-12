Прямой эфир
Сюжет:

Число заразившихся коронавирусом в Британии увеличилось до 590 человек

0
Фото: REUTERS/Danny Lawson/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании увеличилось на 134 человека, на данный момент общее число инфицированных составляет 590 человек.

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис
Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета

«По данным на 9:00 (12:00 мск) 12 марта, в Великобритании тесты прошли 29 764 человека, из них 29 174 оказались не заражены, а у 590 подтвержден диагноз», — сказано на сайте министерства здравоохранения страны.

Восемь пациентов с положительным результатом на COVID-19 скончались, таким образом увеличив количество погибших до 10 человек.

Ранее в четверг сообщалось, что COVID-19 за прошедшие сутки унес жизни 11 человек в Китае. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране достигло 3169 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин допустил ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19
В Британии оценили запрет США на въезд из стран Европы из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020