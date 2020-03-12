Число заразившихся коронавирусом в Британии увеличилось до 590 человек

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании увеличилось на 134 человека, на данный момент общее число инфицированных составляет 590 человек.

«По данным на 9:00 (12:00 мск) 12 марта, в Великобритании тесты прошли 29 764 человека, из них 29 174 оказались не заражены, а у 590 подтвержден диагноз», — сказано на сайте министерства здравоохранения страны.

Восемь пациентов с положительным результатом на COVID-19 скончались, таким образом увеличив количество погибших до 10 человек.

Ранее в четверг сообщалось, что COVID-19 за прошедшие сутки унес жизни 11 человек в Китае. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране достигло 3169 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.