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В Британии оценили запрет США на въезд из стран Европы из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Запрет на поездки в США из стран Европы, чтобы сдержать распространение нового коронавируса (SARS-CoV-2), не будет иметь ощутимого результата. Об этом в четверг, 12 марта, заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

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«Разъяснения, что мы получаем, говорят о том, что нет доказательств того, будто такие действия, как закрытие границ и запреты на поездки, будут иметь ощутимое воздействие на распространение заболевания», — цитирует его The Guardian.

Однако Сунак подчеркнул, что коронавирус, скорее всего, будет распространяться по миру быстрее.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна с пятницы, 13 марта, приостанавливает на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Отмечалось, что запрет США будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Речь шла об Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии. При этом запрет не относится к постоянным резидентам США и членам их семей.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

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