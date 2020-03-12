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Власти США уточнили детали запрета на въезд в страну из Европы

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Запрет на въезд в США будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.

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Речь идет об Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Отмечается, что запрет не относится к постоянным резидентам США и членам их семей.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс.

Число заразившихся новым коронавирусом в США, по данным на среду, достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Также в этот день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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