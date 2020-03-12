Власти США уточнили детали запрета на въезд в страну из Европы

Запрет на въезд в США будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.

Речь идет об Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Отмечается, что запрет не относится к постоянным резидентам США и членам их семей.

Ранее, 11 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс.

Число заразившихся новым коронавирусом в США, по данным на среду, достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Также в этот день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.