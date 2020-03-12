Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита заразились коронавирусом COVID-19.

Артист пояснил, что в данный момент вместе с женой находится в Австралии. По его словам, они почувствовали недомогания, характерные для этого заболевания, и решили сдать анализы.

«Мы прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат», — написал актер в Twitter.

Хэнкс добавил, что согласно правилам он с супругой будет изолирован от общества до момента излечения.

Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112. Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс — 60 больных.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Также в этот день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.