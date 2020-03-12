Прямой эфир
Сюжет:

Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита заразились коронавирусом COVID-19.

Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Как культура и спорт пострадали от коронавируса

Артист пояснил, что в данный момент вместе с женой находится в Австралии. По его словам, они почувствовали недомогания, характерные для этого заболевания, и решили сдать анализы.

«Мы прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат», — написал актер в Twitter.

Хэнкс добавил, что согласно правилам он с супругой будет изолирован от общества до момента излечения.

Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112. Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс — 60 больных.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Также в этот день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020