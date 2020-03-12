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США приостановят прием пассажиров из Европы

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает CNN.

Американский лидер подчеркнул, что ЕС не смог принять эффективных мер по предупреждению коронавируса, как это сделали США.

Он уточнил, что «исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус. — Ред.)».

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2. Введение чрезвычайного режима даст американскому лидеру возможность использовать федеральные средства для борьбы с вирусом, которые иначе можно задействовать только путем запроса через конгресс.

Число заразившихся новым коронавирусом в США, по данным на среду, достигло 1109 человек, умерших — 31, из больниц выписаны 15 человек. 24 смертельных случая подтверждены в штате Вашингтон, три — в Калифорнии, два — во Флориде и остальные — в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

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