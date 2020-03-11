Встречу министров G7 в США проведут виртуально из-за коронавируса

Встреча министров иностранных дел стран G7, которая должна была состояться в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) 24–25 марта, пройдет в формате видеоконференции. Причиной стало распространение коронавируса, заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в четверг, 11 марта.

В заявлении, размещенном в Twitter Ортагус, говорится, что организаторы благодарят руководство Питтсбурга за готовность принять встречу и обещают провести там мероприятие в будущем.

Ранее 11 марта стало известно, что конференцию по международной безопасности, которая должна была пройти в Москве в конце апреля, перенесли на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Ранее в марте по той же причине были перенесены на неопределенный срок Красноярский экономический форум (КЭФ) «Проекты развития — энергия роста», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.