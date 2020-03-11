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Конференцию по международной безопасности в Москве перенесли из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Московскую конференцию по международной безопасности перенесли из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Такое решение приняли в Минобороны России 11 марта.

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«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Известия».

На мероприятие должны были прибыть делегации из 115 стран.

Как правило, конференция проводится в конце апреля, сообщает ТАСС.

Ранее в марте по той же причине были перенесены на неопределенный срок Красноярский экономический форум (КЭФ) «Проекты развития — энергия роста», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

Ряд международных парламентских мероприятий, в том числе форум «Развитие парламентаризма», отменили и в Госдуме. Рассматривается возможный отказ от проведения Московского международного автомобильного салона (ММАС), решение будет принято до конца весны.

Мартовские заседания отменила Всемирная торговая организация (ВТО).

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случая заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

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