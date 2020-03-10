ВТО отменила все заседания с 11 до 20 марта из-за коронавируса

Все заседания во Всемирной торговой организации (ВТО) отменили с 11 до 20 марта в связи с заражением одного из сотрудников коронавирусом COVID-19.

Соответствующее решение во вторник, 10 марта, принял генеральный директор организации Роберто Азеведо, передает «РИА Новости».

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

8 марта стало известно, что на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом вышла Италия. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

10 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд объемом в €25 млрд для борьбы коронавирусом COVID-19.